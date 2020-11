Free et Canal+ Séries offrent un nouveau cadeau aux abonnés Freebox

Une jeune fille badass et naïve à la découverte du monde juste avant l’apocalypse, c’est la promesse du nouveau programme à essayer gratuitement sur l’Aktu Free.

Après avoir offert le premier épisode de La Flamme aux abonnés Freebox, Canal+ et Free continuent de leur faire découvrir de nouvelles séries. Cette fois, il s’agit du premier épisode de la série “Two Weeks to Live” que vous pouvez découvrir sur votre Freebox. Un scénario assez original pour une comédie, un casting très intéressant, notamment grâce à l’actrice Maisie Williams dans le rôle principal, découverte en tant qu’Arya Stark dans Game of Thrones, il ne reste plus qu’à se lancer.

CANAL+SERIES & Free vous propose de découvrir depuis la rubrique Aktu de votre #Freebox le premier épisode de la série TWO WEEKS TO LIVE, avec Maisie Williams (Arya Stark dans GAME OF THRONES🐲). Pour voir la suite des épisodes, rendez-vous sur @CanalplusSeries ! pic.twitter.com/yljyRq1JFB Free (@free) November 2, 2020

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur L’Aktu Free sur la Freebox Révolution (menu télévision), Delta, Freebox Mini 4k et One via le menu Home. A noter que les abonnés Freebox Pop ne peuvent pas y accéder.

Si vous avez été séduits, vous pourrez retrouver le reste des épisodes sur Canal+ Séries pour 6.99€/mois sans engagement, avec le premier mois offert.