La RATP rachète Mappy et file vers une grosse évolution de son application mobile

La RATP s’offre le numéro 3 de la mobilité derrière Google Maps et Waze. Le service de transport parisien ambitionne de faire évoluer son offre digitale grâce à Mappy et de lancer des projets à l’échelle nationale.

Le groupe RATP a annoncé ce dimanche 1er novembre, le rachat de Mappy. Main dans la main ils espèrent devenir un des leaders français du MaaS (Mobility as a Service). Parmi leurs objectifs, le développement d’une seule application combinant les services de Mappy et de la RATP. Cette dernière permettra de réserver et payer depuis son mobile ses futurs trajets. De nouvelles fonctionnalités vont être apportées comme :

En Île-de-France, les services digitaux du groupe RATP intégreront notamment une cartographie complète de la région, un GPS piéton et vélo ainsi que les adresses de professionnels « autour de moi ». Il sera possible d’y réserver et d’y payer ses déplacements ;

À l’échelle du pays, le service Mappy sera, lui aussi, enrichi. Le comparateur multimodal intègrera de nouveaux partenaires et déploiera une offre combinée voiture, parking relais et transports en commun pour mieux répondre aux enjeux environnementaux et d’accessibilité des territoires. De la même manière, les utilisateurs pourront y réserver et y payer, en toute simplicité, leurs trajets.

Le groupe RATP annonce aussi qu’il sera en mesure de proposer aux métropoles et régions qui le souhaitent, une application de mobilité clé en main.

“Ensemble, avec Mappy, nous préfigurons la mobilité de demain. Ce que nous voulons, c’est être LE partenaire de référence des smart cities. Avec cette alliance, nous nous en donnons les moyens concrets. Nous allons explorer avec Mappy un univers où les possibilités sont nombreuses. En effet, si le secteur du MaaS est en plein développement, nous n’en sommes aujourd’hui qu’aux prémices… Tout reste à construire, à développer. Nous sommes prêts !” indique Hiba Farès, Directrice en charge de l’Expérience Clients, des Services et du Marketing RATP.

Source : RATP