La Freebox à vos côtés pendant le reconfinement : on passe en revue les services inclus chez Free

Le reconfinement marque le retour de périodes assez creuses côté loisirs. Mais la Freebox peut rendre ces prochaines semaines cloîtrées chez vous un peu moins difficiles.

Retour à la case confiné, vous devez rester chez vous le soir ou même la journée et qu’y faire ? Heureusement, Free propose de nombreux services disponibles gratuitement (ou avec un essai gratuit) pour égayer un peu vos soirées et vos week-ends qui s’annoncent plutôt mornes.

Les services pour mater des films ou des séries

Si regarder la télévision vous donne l’impression de tourner en rond, on trouve pléthore de services permettant de découvrir du nouveau contenu. Voici un petit florilège d’options à votre disposition, avec en plus une petite sélection de la rédaction.

Netflix (inclus dans les offres Freebox Delta et One) : Vous pouvez déjà accéder au service, dont l’application est installée directement sur votre Freebox. Si vous ne vous y êtes jamais essayé, Il est peut être temps de vous plonger dans les nouvelles productions de la plateforme ou de vous essayer à ses productions originales côté films.

Le jeu de la dame, sortie très récemment, vous plonge dans l’histoire d’une jeune orpheline ayant développé un talent exceptionnel pour… les échecs. Plutôt plébiscitée, cette série vous plongera dans un drame psychologique poignant. Une mini série de sept épisodes à dévorer en un week-end.

Plus fans de super-héros ? Découvrez les deux saisons d’Umbrella Academy, mettant en scène une famille plutôt dysfonctionnelle dotés de supers pouvoirs. Retournement de situation, personnages attachants et humour bien sentis sont au rendez-vous.

Si vous recherchez un moment en famille, essayez “Voyage vers la Lune” et suivez une jeune fille déterminée à prouver l’existence d’une déesse en se rendant sur la Lune. Un film d’animation pour s’évader dans une univers féérique.

Amazon Prime Video, inclus dans l’offre Freebox Delta avec l’application directement disponible sur l’écran d’accueil, ce service vous permettra de découvrir d’autres films ou séries. Par exemple :

The Boys, une série de super-héros cynique, trash et plébiscitée par le public.

Les amateurs de science-fiction pourront aussi se tourner vers The Expanse et ses 4 saisons, plongeant dans un univers SF captivant, sur fond de conspiration galactiques.

Côté films, laissez vous tenter par la suite de Borat, faux-documentaire parodique complètement décalé suivant toujours les aventures d’un journaliste Kazakh fictif.

Amazon Channels (inclus avec Freebox Delta) : Ce service fonctionne comme un agrégateur de chaînes permettant de choisir à la carte les chaînes ou services que l’abonné souhaite regarder. Et de nombreuses chaînes proposées vous offrent une période d’essai gratuite. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur l’application Prime Video, dans l’onglet chaînes, puis de cliquer sur s’abonner. Suivez ensuite les indications de l’appli pour activer votre abonnement, que vous pourrez résilier à tout moment. Petite sélection :

Mubi, avec un essai gratuit de 30 jours, propose des films acclamés par la critique. Si les salles de cinéma vous manquent, foncez.

Shadowz pourra vous permettre de prolonger Halloween (en attendant Noël), pendant une semaine gratuitement. Spécialisée dans les films de genre, la plateforme regorge de films d’horreurs, parfois cultes, parfois plus niche… Frissons garantis.

Spicee quant à lui vous propose une évasion dans d’autres cultures, avec un essai gratuit de 30 jours, à tavers de nombreux documentaires et reportages. Pour ceux qui préfèrent la réalité à la fiction, c’est une plateforme à essayer.

Pendant deux semaines, vous pourrez également vous essayer à StarzPlay, regroupant de nombreux blockbusters Hollywoodiens, ainsi que des séries originales comme “Normal People”, drame explorant un amour de jeunesse.

Bien d’autres chaînes sont disponibles, notamment OCS, Filmo TV, MGM… Souvent avec un premier essai gratuit. A tenter si vous ne trouvez rien sur la plateforme de SVOD déjà bien fournie d’Amazon.

Les services de Replay : Si vous avez l’impression de trop manquer de programmes à la télévision, l’univers Replay assez étoffé de votre Freebox peut vous réserver quelques surprises.

Le replay de Paramount Channel vous donnera accès à de nombreux films cultes.

Pour les abonnés Freebox TV by Canal (Freebox Révolution ou Delta) National Geographic pemettra également de découvrir de très beaux documentaires.

Pour les plus petit, vous pouvez également vous tourner vers les replay des chaînes Nickelodeon, récemment intégrée au bouquet Freebox TV.

Les replay d’Arte et de RMC découverte sont également disponibles pour tous les abonnés freebox : histoire, investigations, voyages… Vous avez du choix.

Si vous êtes abonnés TV By Canal et fan de la culture japonaise, rendez-vous sur les replay de J-One qui regorge d’animes, de reportage sur le pays du soleil levant (entre autres).

MyCanal (Freebox Révolution et Delta) : Les abonnés Freebox avec TV by Canal ont également accès au service MyCanal sans surcoût. L’application est disponible sur iOS, Android et Android TV. De quoi accéder à toutes vos chaînes quand la télé est monopolisée, ou de revoir un programme que vous avez manqué pendant le télétravail…

Les services de VOD : Fan de cinéma, les salles ont à nouveau fermé, tristesse. Pourquoi ne pas laisser leur chance aux services de VOD disponibles sur la Freebox ? Cinéma indépendant, cinéma de genre, films pour enfants… il y a un peu de tout ! Vous pouvez y accéder depuis l’onglet “Vidéo-club” sur Freebox Revolution, ou “A la demande” sur la Home Freebox. A noter que sur Freebox Pop, les contenus VOD sont proposés directement dans l’interface Oqee.

Vous pouvez essayer par exemple FilmoTV, qui propose un mois d’essai gratuit pour découvrir sa sélection de 700 films en illimités.

La Cinétek propose également 7 jours gratuits pour découvrir son catalogue de films d’auteurs.

Canal+ Séries propose le premier mois offert et permet de découvrir des séries originales comme La Flamme, parodie de Bachelor avec Jonathan Cohen.

Il vous en faut encore ? Fouillez le Play Store sur les Freebox mini 4K et Pop ! Certains services ne sont pas disponibles directement sur les Freebox box, mais vous pouvez les retrouver directement sur le magasin d’applications de Google. On pense notamment à Disney+, bien que payant. Mais ce n’est pas la seule plateforme, d’autres peuvent séduire comme Opsis, dédiée au théâtre vivant ou Docs TV, dont le nom est assez équivoque.

Des services musicaux

Pour mettre un peu d’ambiance dans votre maison, notamment en cette période où le silence peut un peu peser, vous pouvez ainsi retrouver quelques solutions musicales dans votre offre Freebox !

Prime Music : En effet, les abonnés Freebox Delta ont également accès au service de streaming musical d’Amazon, disponible sur navigateur, mobiles et tablettes, mais aussi sur la Freebox Delta avec l’assistant vocal Alexa. De quoi se détendre ou mettre un peu d’ambiance pendant le télétravail, à vous de choisir parmi les 2 millions de titres proposés !

Les WebRadios : Vous pouvez en trouver pléthore sur votre Freebox, directement dans la section dédiées aux radios. Années 80, Rock, Electro, vous devriez forcément trouver votre bonheur dans la section Radio Musicale. Vous pouvez y accéder directement sur la page d’accueil de la Freebox Delta ou One ou sur la Freebox Révolution dans la section radio, puis Webradios et enfin Radio musicale.

Les services pour lire, s’informer, s’évader

La lecture, c’est un petit peu voyager dans son fauteuil, bien au chaud chez soi ! Alors voici quelques services inclus dans les abonnements Freebox qui peuvent vous permettre de lire gratuitement sur votre smartphone, tablette etc…

Prime Reading (Freebox Delta) : Ce service plutôt méconnu propose l’accès à un catalogue varié d’e-books via l’application de lecture en ligne Kindle, directement sur le site de e-commerce. Vous pouvez retrouver notre test de l’application sur Univers Freebox pour savoir comment découvrir de nouvelles oeuvres.

Cafeyn : Anciennement appelé LeKiosk, ce service vous permettra de vous informer ou de vous divertir sur votre smartphone, tablette ou navigateur en accédant à plus de 1000 titres de presse accessibles gratuitement. Du magazine people au quotidien économique, en passant par un hebdomadaire dédié au bien être, vous trouverez forcément quelque chose à “feuilleter” sur Cafeyn.

Des services pour jouer

Les jeux-vidéos aussi ça occupe pendant le confinement ! Donc voici quelques conseils de jeux sur les différentes Freebox, mais aussi la présentation d’un service qui ravira les gamers.

Prime Gaming (Freebox Delta) : Outre le fait de peut être découvrir le monde du jeu-vidéo sous un autre angle : celui du streaming, Prime Gaming propose des avantages aux gamers, ainsi que des jeux gratuits aux abonnés (sur ordinateur) ! Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre présentation du service. A noter que l’application Twitch permettant de regarder du contenu en live est installée sur la Freebox Delta et sur le Playstore.

Le PlayStore (Freebox mini 4K et Freebox Pop) propose de nombreux jeux gratuits pour vous occuper, nous avons même un thémasite dédié aux tests de ces jeux. Une petite sélection pour vous :

Mars, un plate-former plutôt joli vous plongeant dans la peau d’un astronaute.

Mousebot, un jeu qui vous mettra dans la peau d’un robot souris sur lequel un chat scientifique teste ses pièges diaboliques. Votre mission, si vous l’acceptez, sera de survivre au labyrinthe infernal dans lequel vous êtes piégé tout en récoltant un maximum de fromage.

AirAttack 2 est un shoot them up avec un défilement vertical et des graphismes 3D. Aux commandes d’un avion de guerre, il vous faudra nettoyer l’écran de tous les ennemis.

Le Freestore (Freebox Révolution, Delta et One) propose aussi quelques jeux, bien que moins nombreux que sur le magasin d’applications de Google. Nous avons pu tester, sur Freebox Révolution :

Shark Dash dont le principe est simple : vous êtes un requin qui doit chasser et manger les canards qui ont envahi votre maison, à la manière d’Angry Birds.

Let’s Golf 2, qui vous permettra de retrouver les sensations d’un golfeur, même confiné

BounceBox, un jeu de billard simplifié avec un gameplay ’arcade’. Une partie se joue à deux joueurs, chacun ayant une couleur : soit rouge, soit bleu. La partie commence toujours par le joueur rouge. Au début du jeu, 12 billes sont placées au hasard sur le plateau : 1 bille blanche, 9 billes grises et 2 billes bleues. A noter qu’il est également disponible sur Freebox Crystal.

La Ligue 1 en long et en large avec Free Ligue 1 Uber Eats

Et bien sûr, le dernier service made-in-Free pour les fans de sports et plus précisément de ballon rond : Free Ligue 1 Uber Eats. Outre ses extraits en quasi-direct, vous pourrez retrouver sur vos Freebox Delta, Pop, Révolution, Mini 4K et One et sur l’application mobile de nombreux contenus complémentaires variés, dont nous vous avons déjà dréssé une liste complète.

A vous de découvrir les interviews exclusives, les programmes plus axés funs et même des astuces pour mieux jouer au foot.