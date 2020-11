La Freebox moins bonne que la Livebox, vraiment ? Ménager les réseaux, plus facile à dire qu’à faire… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Un classement des box qui divise

Capital a dévoilé le classement des box les plus appréciées des Français et depuis 2018, c’est la Livebox qui remporte la première place. De quoi faire bondir les Freenautes, compte tenu de ce que propose l’opérateur de Xavier Niel. Mais il faut rester conscient que dans ce classement, la qualité technique de la box n’est pas le seul argument comptabilisé, il faut aussi prendre en compte la qualité du SAV et d’autres arguments. Gulliver par exemple, partage son expérience mitigée avec la Freebox Delta.

Mais la Freebox Delta reste une box très performante face à ses concurrents, comme l’explique chrispas avec une image très parlante.

Privilégier le Wi-Fi à la 4G, facile à dire !

Le reconfinement a été annoncé et encore une fois, si les réseaux sont prêts, les opérateurs appellent également à la responsabilité de leurs abonnés. Cependant, l’un des conseils a fait bondir pas mal d’abonnés, dont Jvachez.

Malgré tout, tous les Freenautes n’ont pas une réaction aussi épidermique. D’autant plus que ces conseils sont notamment applicables pour des usages bureautiques, même avec un adsl à 5 Mb/s.

SFR et Bouygues râlent sur l’itinérance orange, c’est un peu facile !

L’Arcep a prolongé l’accord d’itinérance entre Free et Orange, mais ce n’est pas au goût de tout le monde. Les deux opérateurs concurrents ont critiqué ce choix, considérant que l’accord entre l’opérateur historique et celui de Xavier Niel n’était plus nécessaire. Si certains arguments peuvent être entendus, de la part de deux concurrents ayant mutualisé une bonne partie de leur réseau, c’est un peu fort de café.

Une panne sur la Freebox Pop, les Freenautes pointent du doigt Oqee et attendent du changement

Vendredi dernier, une panne a touché beaucoup d’abonnés Freebox Pop empêchant l’accès TV sur Oqee, la plateforme intelligente de la nouvelle Freebox. D’autant plus que cet incident tombait mal, au premier soir du confinement ! Les abonnés attendent des changements pour améliorer l’expérience d’utilisateur. Heureusement, le problème a tout de même été résolu deux heures plus tard.