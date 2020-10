La Freebox élue première dauphine de Miss box internet, derrière la Livebox d’Orange

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la box préférée des Français ?

Focus sur la nouvelle édition de l’enquête d’envergure du magazine Capital sur les marques préférées des Français et des « champions la maison et de la décoration ». Chez les fournisseurs d’accès internet, Orange devance une nouvelle fois Free. Si la Freebox Révolution a pris la première place dans le coeur des Français en 2016 et 2017 dans la catégorie « Internet TV », depuis, la Livebox vole chaque année la vedette aux box de Free malgré le lancement de la Freebox Delta et de la Pop.

Cette année, la hiérarchie ne bouge pas d’un iota. La box d’Orange tient encore le haut du pavé avec une note de 6,93/10. La Freebox suit de près avec un score de 6,74. La Bbox consolide quant à elle sa troisième place sur le podium (6,68).

Dans le classement des meilleurs opérateurs mobiles, Free Mobile se voit en revanche éjecté du Top 3. Orange semble indétrônable avec une note de 7,22/10, il se démarque encore une fois par la qualité de son réseau et sa satisfaction client.

Comme l’année dernière CIC Mobile se classe en seconde position (7,02)… étonnant voire incompréhensible, le MVNO ne dispose pas de son propre réseau. Sa base client est quant à elle très faible. Au troisième rang, Bouygues Telecom loupe de peu la deuxième place avec un score de 7/10. L’opérateur double ainsi celui de Xavier Niel.

Côté méthodologie, Capital fait habituellement appel à l’institut Statista qui réalise une enquête en ligne durant l’été auprès d’environ 20 000 consommateurs sur environ 1600 enseignes.

L’intégralité de l’étude est à retrouver dans le numéro de novembre du mensuel Capital N°350.