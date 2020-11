100 milliards de messages envoyés via WhatsApp tous les jours

100 milliards, c’est le nombre de messages envoyés durant le réveillon du Nouvel An 2019 sur WhatsApp, ce score est désormais atteint au quotidien.

Mark Zuckerberg a révélé cette performance jeudi dernier lors d’une conférence de presse pour présenter les résultats trimestriels du groupe Facebook. Lors de son rachat par Facebook en 2014, l’application de messagerie instantanée avait une enveloppe de 500 millions d’utilisateurs. En 2020, c’est pas moins de 2 milliards de personnes qui utilisent cette application. Lors du rachat de cette dernière, seulement 50 milliards de messages étaient envoyés depuis l’application. A l’occasion du réveillon du Nouvel An en 2019, un record avait été réalisé, 100 milliards de messages échangés. Ce record est devenu aujourd’hui le rythme de croisière journalier pour WhatsApp qui ne cesse d’évoluer.

Rappelons que cette année 2020 est une année particulière et compliquée. La crise sanitaire a isolé plus d’une personne et WhatsApp s’est révélé être un atout au niveau personnel et professionnel durant ces périodes de confinement.

Source : 20 minutes