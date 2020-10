Grosse panne sur la Freebox Pop, les abonnés privés de chaînes TV

Privés d’accès TV sur OQEE, les abonnés Freebox Pop ont vécu un début de première soirée de confinement cauchemardesque.

Pour regarder Koh Lanta sur la Freebox Pop ce vendredi soir, il fallait opter pour Molotov. Aux alentours de 20h40, un incident technique majeur est survenu sur OQEE, l’interface TV de la nouvelle box de Free, privant les abonnés de toutes les chaînes TV disponibles. Ces derniers ont eu droit en lieu et place de leur programme à un message d’erreur, irritant et frustrant : “Rash error #5202 :erreur de licence”.

#FreeboxPOP visiblement tu es pas au top

Les réseaux vont tenir mais y a un souci de quota ou de licence@Freebox pic.twitter.com/UCwtCDQAp6 Richard (@Klimero94) October 30, 2020

Un couac très malvenu en cette première soirée de confinement. Heureusement, la connexion internet des abonnés impactés n’a pas été touchée. A première vue, le problème proviendrait des services de Google, la Freebox Pop tournant sous Android TV. L’incident a été résolu environ 2 heures plus tard, juste à temps pour permettre aux plus excédés de passer une seconde partie de soirée plus tranquille.