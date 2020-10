Free prolonge sa vente privée avec smartphone offert

L’offre Forfait Free avec Samsung Galaxy A20S offert, proposée sur le site Veepee, devait se terminer ce samedi matin. Elle est prolongée de quelques jours.

Devant se terminer ce samedi 31 octobre à 6h00, l’offre Forfait Free avec Samsung Galaxy A20S offert fait en effet l’objet d’une prolongation jusqu’au mardi 3 novembre à 6h00. Ce forfait Free Veepee est proposé au tarif habituel, soit 19,99 euros par mois ou 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox, avec un engagement de 24 mois. En passant commande sur le site de e-commerce, vous recevrez gratuitement un Samsung Galaxy A20S 32 Go noir, un smartphone d’une valeur de 199 euros proposant notamment un écran 6,5 pouces HD+ avec encoche goutte d’eau, un triple capteur photo 13/8/5 Mégapixels, une batterie 4 000 mAh et un chipset Snapdragon 450 avec 3 Go de RAM. L’offre inclut par ailleurs le service Free Ligue 1 Uber Eats.

À noter que l’offre est valable pour une nouvelle souscription exclusivement via le site veepee.fr, réservée aux membres Veepee, à l’exclusion des membres ayant déjà bénéficié d’une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription, limitée à une offre par personne. Maximum deux offres par foyer (même nom, même adresse). La portabilité entrante du numéro après la souscription n’est pas accessible dans le cadre de cette offre promotionnelle. La carte SIM est facturée 10 euros.

Détails du forfait

En France métropolitaine :

• 100 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà)

• Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM et vers les fixes de 100 destinations

• SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM

• MMS illimités vers la France métropolitaine

• Free Wi-Fi illimité

Depuis l’étranger et DOM :

• Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine.

• Internet 25 Go/mois depuis Europe , DOM , Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) (au-delà : 0,0042€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur depuis les autres destinations).