Free Ligue 1 Uber Eats : l’application 100 % Foot se met à jour sur iOS avec une nouveauté

Service 100 % Foot lancé cet été et revendiquant 500 000 utilisateurs, Free Ligue 1 Uber Eats évolue sur iOS. Une mise à jour apporte en effet une nouveauté et corrige un bug.

Nouvelle mise à jour pour l’application Free Ligue 1 Uber Eats dans sa déclinaison pour iOS, qui passe ainsi en version 1.2.2. Les développeurs annoncent une nouvelle fonction et la résolution d’un bug. Dans le détail, cette nouvelle mouture apporte le support des notifications de résumés (pour votre équipe favorite). Mais elle vient aussi corriger un bug pouvant causer la disparition inopinée de certains médias.

Cette nouvelle mise à jour sur iOS intervient quelques jours avec une version 1.2.1 améliorant la rapidité et corrigeant quelques petits bugs. “Le flux est désormais disponible même une fois le match terminé, en photos toutefois”, annonçaient par ailleurs les développeurs. Des améliorations, non précisées, s’adressaient en outre aux propriétaires des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Rappelons que Free a étendu début septembre la période de gratuité de son nouveau service, et ce jusqu’à nouvel ordre. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées). Les alertes sont d’ailleurs toujours attendues sur les Freebox. Pour utiliser le service, les abonnés ont pour seule possibilité de se rendre directement dans l’interface du service, accessible notamment via le canal 63.

Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99 euros et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).