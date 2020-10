Free Ligue 1 Uber Eats travaille sa technique et sa vitesse dans une nouvelle version

Toujours temporairement gratuite pour tous , l’application mobile Free Ligue 1 Uber Eats évolue une nouvelle fois sur iOS. Au programme, plusieurs améliorations techniques.

Des extraits de tous les matchs du championnat en quasi-direct, déjà 3000 clips vidéo envoyés, des résumés de s rencontres mais aussi plus de 100 contenus exclusifs répartis dans 11 formats et plus de 500 000 utilisateurs uniques, le service 100% Ligue 1 de Free se montre très productif depuis son lancement et semble avoir trouvé son public. Pour en avoir le coeur net il faudra cependant attendre la mise en place d’un abonnement payant prochainement, l’opérateur prévoit comme prévu de faire fructifier ses droits TV, acquis pour moins de 50 millions d’euros par an.

Après avoir déployé une mise à jour sur iOS il y a près de 10 jours avec une kyrielle de nouveautés, Free Ligue 1 Uber Eats récidive aujourd’hui avec plusieurs améliorations.

“Nous avons amélioré la rapidité de l’application et résolu plusieurs petits bugs”, informent les développeurs. Petite nouveauté dans cette nouvelle version estampillée 1.2.1, le flux est désormais disponible “même une fois le match terminé, en photos toutefois”. Enfin, les heureux propriétaires de l’iPhone 12 / 12 Pro bénéficient d’améliorations, non détaillées.

Pour rappel, Free a étendu début septembre la période de gratuité de son nouveau service et ce jusqu’à nouvel ordre. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées). Les alertes sont d’ailleurs toujours attendues sur les Freebox. Pour utiliser le service, les abonnés ont pour seule possibilité de se rendre directement dans l’interface du service, accessible notamment via le canal 63.

Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et ce uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99€, et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).