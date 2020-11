Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter… la Freebox Pop pour une soirée flop

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Les cent jours et un marathon du retard … toute une histoire. Migrer vers l’offre la Delta+Pop, c’est développer une patience à toute épreuve chez les abonnés !

Je sais que @Freebox @Xavier75 s’en tamponnent le coquillart mais aujourd’hui ça fait 100 jours que j’ai demandé un renouvellement de ma Freebox Revolution par une Delta+Player Pop.

Voila. Vous pouvez continuer votre soirée. https://t.co/qGqQj53u90 Fabien Remblier (@FabienRemblier) October 31, 2020

La Freebox Pop a essuyé de nombreuses critiques vendredi, lors de la première soirée de confinement. Privés de chaînes TV pendant environ 2 heures et parfois d’internet, les abonnés n’ont pas caché leur mécontentement sur l’oiseau bleu.

Hey @Freebox, si vous voulez qu’on garde l’option TV avec la Pop, il va vraiment falloir fiabiliser votre appli TV !

Et au moins faire un affichage user friendly des erreurs, parce que la “rash error : erreur de licence” qu’on a ce soir, c’est pénible.

Je vais finir par résilier Mély Sébastien (@redosque) October 30, 2020

Pas de Koh Lanta pour certains et même une perte de connexion en supplément pour d’autres. Pendant la soirée, jusqu’à 1000 DSLAMs du FAI étaient injoignables en France, plusieurs régions ont été impactées.

Pas de télé pour #kohlanta et la blocage de la #freebox #pop à l’étape 6 … il se passe quoi avec #free … on est seulement J+2 du confinement.. ça promet ! pic.twitter.com/shGLyu6mUY Romain (@Romain_roma) October 31, 2020

Mais il faut le dire, des abonnés surfent quant à eux tranquillement à vitesse grand v avec la Freebox Pop. La nouvelle box de Free est pratiquement au maximum de ses possibilités chez cet abonné, pas loin des 2,5 Gb/s sur un port en download et 700 Mbits/s en upload.

Bon du coup j’ai fini par repasser à 686,70 mb/s mais la #FreeboxPOP envoi toujours autant 😀 pic.twitter.com/a25jhl30yh floflo530 (@floflo530) October 23, 2020 Free aura finalement le dernier mot, “n’ayez Pop peur du noir”. Ou plutôt des écrans noirs ! La fête d’Halloween n’a pas été de tout repos pour la Freebox Pop…