Abonnés Freebox avec TV by Canal : une nouvelle version de MyCanal est disponible pour plus d’interactivité

Canal+ déploie une nouvelle version de sa plateforme myCanal sur iOS et Android avec une nouveauté sur iPhone.

En l’attendant la présentation d’une possible évolution majeure de myCanal demain en marge de son anniversaire, Canal+ lance une nouvelle mise à jour de sa plateforme numérique sur iOS et Android. Au rang des nouveautés, la version iPhone et iPad apporte “de l’interactivité sur les contenus sports. Grâce au Mode Expert, disponible sur le live des plus grand évènements sports, vous serez désormais en mesure de donner votre opinion, réagir à un fait de jeu et de voter,” explique les développeurs.

Pour les retardataires, dans une précédente version lancée le 22 octobre dernier, la filiale de Vivendi a revu la présentation des profils utilisateurs avec la possibilité de choisir directement au démarrage qui regarde. Les Favoris Live TV ont évolué et sont désormais liés au profil utilisateur.

Une mise à jour mineure sur Android

A noter qu’une nouvelle mise à jour de l’app est également disponible depuis hier sur Android, aucun détail n’a cependant été communiqué sur d’éventuels améliorations et correctifs. Les développeurs rappellent toutefois les nouveautés apportées à la fin de l’été, comme une nouvelle expérience d’onboarding sur TV, l’optimisation technique de l’app la rendant bien moins lourde, la correction de l’affichage dans l’onglet des équipes du mode Expert et des ajustements sur la taille des sous-titres en VOD.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.