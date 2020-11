C’est déjà Noël chez Cdiscount Mobile, avec un forfait 60 Go à 3,99€ par mois mais…

Un avant-goût de Noël sur Cdiscount Mobile avec une série limitée à un prix attractif et sans engagement.

Le forfait spécial Noël du MVNO offre 60 Go pour 3,99€ par mois pendant 6 mois, pas plus. Au-delà de la période de promotion, le prix mensuel passera à 14,99€. Ce forfait est sans engagement, il vous sera donc possible de le résilier lorsque la réduction prendra fin.

Les appels, SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine. Lors de vos déplacements à l’étranger, vous pourrez bénéficiez des appels et SMS/MMS en illimités ainsi que 5 Go d’internet mobile dans 30 pays d’Europe et 8 destinations en outre-mer.

À la souscription la carte SIM vous sera facturée 10€ et Cdiscount Mobile annonce l’expédier en 48 heures.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Télécom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Télécom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, d’ailleurs en passe d’être racheté par Bouygues Télécom. Elle utilise pour rappel les réseaux de Bouygues Télécom, Orange et SFR.