Canal+ devrait présenter une version flambant neuve de myCanal le 4 novembre prochain

Un vrai lifting et de nouvelles fonctionnalités en approche pour la plateforme populaire de Canal+.

A l’occasion de ses 36 ans, la filiale de Vivendi prévoit de dérouler le tapis rouge à la presse le 4 novembre prochain afin de présenter une nouvelle mouture de myCanal, révèle La Correspondance de la presse. D’importantes évolutions sont donc à prévoir, de quoi améliorer davantage l’expérience utilisateur. Car il faut le dire, la plateforme numérique de Canal+ est aujourd’hui au coeur de la stratégie du groupe. Avec son déploiement en Pologne et bientôt sur l’ensemble de l’Afrique, Canal+ veut en faire un vecteur de l’exception culturelle en France et à l’étranger.

Fin 2019, myCanal comptabilisait plus de 15 millions d’utilisateurs uniques mensuels en France. En pleine évolution, la plateforme a fait un pas de plus vers la SVOD le mois dernier, symbole d’un changement de logique au sein de la direction. Les nouveautés cinéma apparaissent désormais sur MyCanal avant d’être diffusées sur la chaîne cryptée et non l’inverse comme auparavant. Alors quelle surprise Canal+ nous réserve pour son anniversaire ?

A noter qu’une nouvelle version de myCanal est aussi en phase de test sur la Freebox Pop. Reste à savoir si son lancement est lui aussi prévu la semaine prochaine.