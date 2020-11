Canal+ lance sa nouvelle chaîne digitale dédiée à une troupe culte

Fans des Bronzés, du Père Noël est une ordure et de la troupe du Splendid en général, Canal+ propose une nouvelle chaîne digitale faite pour vous.

C’est goûtu, ça a du retour. La filiale de Vivendi a lancé aujourd’hui sa nouvelle chaîne Ciné+ dédiée à la troupe du Splendid, connue notamment pour la saga “les Bronzés“. Les abonnés Canal+ peuvent ainsi découvrir les oeuvres de la troupe au complet, mais aussi des films moins connus dans lesquels jouent Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot

Vous pourrez également retrouver une section dédiée à l’analyse du splendid par plusieurs stars, dont Laurent Lafitte par exemple

Le tout organisé autour de différentes thématiques : “Poetic Lovers” avec Nuit d’ivresse, ou Ma femme s’appelle reviens, ou “Tendres losers” avec Marche à l’ombre ou Circulez y a rien à voir. Si vous cherchez un acteur en particulier, vous avez même droit à des collections dédiées.

A noter que, dans le cadre de l’opération “21h à la maison” lancée à l’occasion du couvre-feu, cette chaîne est offerte à tous les abonnés Canal+ aux côtés de nombreuses autres versions de Ciné+ jusqu’au premier décembre. La chaîne est éphémère et durera jusqu’au 27 décembre pour les détenteurs d’une formule incluant les chaînes CINE+ (pack CINE-SERIES, formule L’INTÉGRALE…).

Cette nouvelle chaîne est disponible sur myCanal (y compris sur la version Android TV de la Freebox Mini 4K et de la Pop) et également sur le téléviseur via “Canal à la demande” (depuis Freebox Replay ou depuis l’univers Canal).