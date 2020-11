Altice Studio est désormais accessible sur les Freebox mais pas pour tous les abonnés

La chaîne d’Altice est enfin accessible sur les box des opérateurs mais uniquement depuis l’univers Canal. Un abonnement TV by Canal ne suffira pas.

C’est fait, les abonnés Freebox disposant d’un abonnement à une offre Canal+, peuvent à présent accéder à Altice Studio. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le canal 36 de l’univers Canal de la Freebox Delta, Révolution, Mini 4K et One ou via myCanal sur la Freebox Pop, nous apprend l’assistance Canal. Et de préciser qu’aucun canal dédié n’est donc disponible dans Freebox TV. Attention, la chaîne cinéma et séries éditée par Altice France, n’est cependant pas accessible à la souscription avec un abonnement TV by Canal.

Activable dans l’espace abonné Canal+, Altice Studio est affichée à 5€/mois sans engagement. Elle est incluse dans les offres Intégrale et Intégrale+.

Pour les abonnés éligibles, les programmes diffusés par Altice Studio sont également à retrouver sur myCanal et depuis l’univers Canal+ à la demande.

Pour rappel, Altice Studio, donne accès à :