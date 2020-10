Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : une offre exclusive sur les Freebox, des évolutions pour certains abonnés et encore de l’attente pour d’autres

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Freebox : Prime Video permet de voir facilement quels contenus disparaîtront dans les 30 prochains jours. Plus d’infos…

Dans le même temps, l’opérateur commence à déployer ses offres FTTH sur un autre réseau d’initiative publique, celui de Haute-Saône Numérique. Plus d’infos…

Free ne s’arrête plus et annonce ce matin l’arrivée de ses offres FTTH sur le réseau d’initiative publique de Charente-Maritime THD. Fin 2020, plus de 226 000 foyers du département pourront bénéficier de la Fibre Free. Plus d’infos…

Et pour boucler la boucle, avis aux abonnés Freebox avec TV by Canal : grosse mise à jour cette semaine de myCanal sur iOS avec des nouveautés comme la présentation des profils utilisateurs revue et corrigée pour que chacun puisse retrouver facilement ses contenus favoris et sa reprise de lecture et ses recommandations. Désormais au démarrage, vous pourrez choisir directement qui regarde. Plus d’infos…

A ce propos, vous disposez d’une Freebox Pop ? Canal+ va lancer une nouvelle version de myCanal et vous propose de la tester en avant première. Plus d’infos…

L’accès à myCanal devient moins limité sur la Freebox Pop : A défaut de pouvoir utiliser n’importe quel identifiant pour accéder directement à la plateforme sur la nouvelle box de Free, les abonnés peuvent désormais s’y connecter automatiquement via l’application Android sur smartphone. Une notification, puis une confirmation et le tour est joué. Les utilisateurs iOS ne sont pas concernés pour le moment. Plus d’infos…

Et changement chez Huawei chez Free Mobile. Neuf des dix modèles proposés bénéficient actuellement de remises plus ou moins conséquentes. Déjà proposées depuis début octobre, certaines promos subissent une modification. Plus d’infos…

Après une courte période de précommande, l’iPhone 12 et sa version Pro sont désormais disponibles directement dans la boutique en ligne de Free Mobile. Plus d’infos…

Du nouveau aussi chez Oppo dans la boutique en ligne de Free Mobile. L’Oppo Reno 4Z 5G fait son entrée. De son côté, l’Oppo Reno 4 5G est désormais disponible à la commande. Plus d’infos…

Une envie d’avoir un smartphone fait par un leader du marché, sans débourser des milles et des cents ? Free Mobile a ajouté au catalogue de sa boutique en ligne un nouveau modèle, le Samsung Galaxy A20s disponible avec 32 Go de stockage à 199€. Plus d’infos…

L’itinérance de Free Mobile sur les réseaux 2G et 3G d’Orange est officiellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 au lieu de fin 2020. La police des télécoms a en effet jugé qu’il n’était pas nécessaire de demander de changement dans ce nouveau contrat, proposé en février dernier, au grand dam de Bouygues et SFR. Plus d’infos…

Le patron d’Orange ouvre grand la porte à un accord de mutualisation avec Free sur la 5G. Plus d’infos…

Alors qu’il y avait déjà beaucoup de retard, les migrations vers l’offre Freebox Delta + Pop sont presque au point mort. Plus d’infos…

Le groupe Canal+ et Molotov offrent un mois d’essai aux chaînes Ciné+ sur la plateforme de télévision par internet. Un bon plan pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K. Plus d’infos…

Vous souvenez-vous de Blackpills, le service déjanté made in France de séries courtes ? La plateforme n’a pas coulé et poursuit sa stratégie de distribution partout dans le monde. Mieux encore, après Orange en 2018, elle va intégrer les offres de Free à la fin de l’année. Plus d’infos…

Free Ligue 1 Uber Eats dévoile ses premiers chiffres et se montre très productif. Plus de 500 000 utilisateurs unique, 3000 clips vidéo envoyés en quasi direct, 100 émissions… Plus d’infos…