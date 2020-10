Free Mobile : un nouveau smartphone 5G accessible débarque dans la boutique en ligne

Du nouveau chez Oppo dans la boutique en ligne de Free Mobile. L’Oppo Reno 4Z 5G fait son entrée. De son côté, l’Oppo Reno 4 5G est désormais disponible à la commande.

De la 5G, un écran 120 Hz pour plus de fluidité dans les jeux, une batterie 4000 de mAh pour passer la journée sans encombre, Android 10, une caméra principale de 48 Mpx, de nombreux de capteurs pour plus de polyvalence et une compatibilité 700 Mhz, le Oppo Reno 4Z 5G 128 Go débarque aujourd’hui dans la boutique en ligne de Free Mobile. Un smartphone milieu de gamme accessible à 379 en achat comptant. A noter qu’il est possible d’opter pour un paiement en 4 fois sans frais soit 97€ à la commande puis 3 fois 94€, ou encore en 24 fois sans frais, à savoir 187€ à la commande puis 24 fois 8€ .

Fin des précommandes pour l’Oppo Reno 4 5G

Disponible en précommande depuis le 9 octobre dernier, le nouveau Oppo Reno 4 5G est désormais disponible à la commande. Il faudra débourser 549 euros en achat comptant. Disponibilité en quatre fois sans frais (138 euros à la commande, puis 3x fois 137 euros). Un casque Bang & Olufsen d’une valeur de 300 euros est offert pour tout achat.

En termes de caractéristiques, il propose notamment un chipset Snapdragon 765G (avec son intégré X52 intégré assurant la compatibilité 5G), une mémoire vive 8 Go, un écran AMOLED 6,4 pouces FHD+, un triple capteur photo 48 + 8 + 2 Mégapixels au dos (principal + ultra grand-angle 119 degrés + profondeur) et un double capteur photo 32 + 2 Mégapixels à l’avant (principal + profondeur). Livré avec un système Android 10 coiffé de l’interface ColorOS 7.2, il embarque en outre une batterie 4 020 mAh supportant la charge 65 Watts.