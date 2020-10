Canal+ commence enfin à moins limiter l’accès à MyCanal sur la Freebox Pop

A défaut de pouvoir utiliser n’importe quel identifiant pour accéder à MyCanal sur la Freebox Pop, les abonnés peuvent désormais s’y connecter automatiquement via l’application Android sur smartphone. Une notification, puis une confirmation et le tour est joué.

C’est toujours inutilement compliqué, mais on y arrive. Il est désormais possible de se connecter sur Mycanal en un clic depuis votre smartphone tournant sous l’OS de Google. Une manipulation simple, avec quelques prérequis cependant.

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir la dernière version de MyCanal, tant sur votre Freebox Pop (en redémarrant le player) que sur votre mobile. Une fois vos deux versions mises à jour, il faut se connecter avec vos identifiants (Freebox, Canal+ etc..) sur l’application Android . Assurez-vous également que vos deux appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi. Une notification apparaît alors, reconnaissant le player Pop et vous proposant de vous y connecter. A noter que selon votre smartphone, il faudra parfois développer la notification pour accéder à un bouton “se connecter”.

Une fois cela fait, vous n’aurez plus rien à faire et pourrez bénéficier de l’interface MyCanal directement sur votre player, avec toutes les catégories associées. Plus besoin de se contenter de caster depuis votre téléphone, comme auparavant. A noter que, d’après nos constatations, la manipulation n’est pas possible depuis un iPhone.

Une bonne nouvelle puisque l’accès à la plateforme de la filiale de Vivendi était très restreint, la saisie d’identifiants n’étant pas possible. Les développeurs de Canal+ se penchent de plus en plus sur le bébé de Free, puisqu’un programme de bêta-test est également en cours.