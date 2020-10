Les iPhone 12 désormais disponibles à la commande chez Free Mobile

Après une courte période de précommande, l’iPhone 12 et sa version Pro sont désormais disponibles directement dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Nouvel arrivage et c’est un gros morceau ! Disponibles à l’avance, en les précommandant, depuis une semaine, les deux nouveaux modèles d’iPhone 5G sont dès à présent disponibles sur le site de l’opérateur de Xavier Niel.

Avec leur écran OLED de 6,1 pouces, leur chipset A14 Bionic, leur compatibilité 5G, leurs deux ou trois capteurs photo 12 Mégapixels et le tout nouveau système iOS 14, Apple reste dans son positionnement haut de gamme.

Les variantes 64, 128 et 256 Go de l’iPhone 12 s’affichent à respectivement 889, 949 et 1 069 euros au comptant. il faut compter 1 149, 1 269 et 1 499 euros pour les déclinaisons 128, 256 et 512 Go de l’iPhone 12 Pro.

Le paiement en 4x sans frais est également disponible pour les deux modèles :

iPhone 12 64 Go : 391 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros

iPhone 12 128 Go : 451 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros

iPhone 12 256 Go : 571 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros

iPhone 12 Pro 128 Go : 651 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros

iPhone 12 Pro 256 Go : 771 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros

iPhone 12 Pro 512 Go : 1 001 euros à la commande, puis 3 fois 166 euros

Si vous voulez savoir si le nouveau flagship d’Apple a du succès, ou partager votre commande, ToosurToo a lancé son propre outil de suivi des commandes.