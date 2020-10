Les offres 5G de Free, un nouvel espoir, SFR et Bouygues Telecom partenaires dans la filouterie… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Free et ses abonnements 5G donne à rêver aux Freenautes

Alors que plusieurs opérateurs ont déjà présenté leurs premières offres compatibles avec la nouvelle génération de téléphonie mobile, Free lui se fait désirer et tease. “Attendez de voir nos offres”, annonce malicieusement Xavier Niel, puisqu’Iliad avait déjà sous-entendu que ses abonnés en profiteront sans surcoût. Mais les Freenautes attendent l’opérateur au tournant, des étoiles pleins les yeux.

SFR et Bouygues, amis dans la magouille

Bouygues a relancé la machine aux augmentation automatique, cette fois sur un forfait Sensation. Une pratique décriée par beaucoup d’associations de consommateurs et souvent par les abonnés eux-mêmes, même si elle est légale. C’est devenu une habitude pour l’opérateur, qu’il partage avec SFR mais… pas avec les autres. Partners in “crime” ? Un peu !

Pourquoi il y a encore la 2G ?

Face à l’arrivée de smartphones qui relèvent presque tous du bijou technologique, avec 5G, processeur presque aussi puissant que celui d’un vieux PC etc… Certains se posent la question “pourquoi on propose encore la 2G” ? La réponse est toute faite, mon cher hegelus , et ce sont deux Freenautes qui l’expliquent.

Le cloud, indispensable ou voué à disparaître ?

Univers Freebox a interviewé le patron de Scaleway, la filiale Cloud d’Iliad. Et lors de notre discussion, la question de la sauvegarde dématérialisée est venue sur le tapis (forcément), notamment son attrait pour le grand public. Pour Arnaud de Bermingham, c’est une prison face au stockage en local, du fait que l’accès à vos données et à la merci du bien être de l’entreprise à qui vous l’avez confiée. Les Freenautes ont aussi un avis sur le sujet, qui n’est pas forcément “pour” ou “contre”, mais plutôt argumenté.

Mais la réponse du patron de Scaleway a plu : que le responsable d’une boîte spécialisée dans le cloud reconnaissent que ce n’est pas l’avenir du grand public, c’est plutôt honnête et tout à son honneur !

Orange planche sur un répéteur Wi-Fi, le scepticisme est de rigueur chez les Frenautes

Nouveau projet pour l’opérateur historique : la création d’un répéteur Wi-Fi , qui sera bientôt en phase de test. Cependant, après l’échec de Djingo (et non pas Django Skippy69 😛 ), on peut raisonnablement se montrer sceptique…

De plus, le prix fait plutôt bondir, même avec le Wi-Fi 6, et forcément, un répéteur avec une box… Ça ne rappelle rien à personne ?