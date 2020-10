Bouygues Telecom augmente automatiquement le prix du forfait de certains abonnés Sensation, la facture devient très salée

Bouygues Telecom remet ça, avec une augmentation automatique cette fois pour certains abonnés à l’un de ses forfaits haut de gamme, avec plus de data et une option bonus offerte, pour un prix assez élevé.

Des ajouts avec un arrière-goût assez salé. Bouygues Telecom augmente assez régulièrement de ses forfaits B&You, mais c’est cette fois un abonné à une offre Sensation qui a reçu un mail de la part de son opérateur l’avertissant d’un changement imprévu.

Le “cadeau” consiste en deux points : une augmentation de data en France et à l’étranger ainsi qu’un nouveau bonus. 30 Go s’ajoutent donc à l’enveloppe de 70 Go en France et à l’étranger, l’abonné bénéficie de 20 Go supplémentaire ( soit 50Go en plus). A cela s’ajoute l’inclusion de l’accès à B.tv, l’application de télévision de Bouygues Telecom. Cet enrichissement aura lieu à partir du 16 décembre dans ce cas précis. Le tout pour 4€ supplémentaires, l’abonné indiquant que son forfait revient à 50€/mois. Bouygues Telecom indique dans son mail que l’abonné a cependant l’opportunité de refuser cette augmentation en se rendant dans son espace abonné jusqu’en avril 2021, ce qui n’est pas toujours le cas. Il est également possible de résilier le contrat sans pénalité conformément à l’article L 224-33 du Code de la consommation, dans un délai de 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification de l’offre.

A noter que tous ceux qui ont reçu le mail ne sont pas forcément concernés, l’opérateur précisant en fin de mail “merci de ne pas tenir compte de ce message si vous avez un changement d’offre en cours ou si vous avez effectué un renouvellement de votre mobile entre le 15/10/2020 et le 16/12/2020” où s’il a bénéficié d’une remise durant cette même période de temps.

Enrichissement légal ou pas ?

Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première, prévenir un mois avant par courrier ou courriel (ici, c’est bon). La seconde, l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. L’intégration de B.Tv apparaît ici comme une option TV. L’abonné peut donc signaler cette hausse de forfait sur la plateforme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plateforme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.