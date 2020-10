Canal+ lance une offre spéciale réservée aux abonnés Freebox

Canal+ envoie actuellement un courriel à certains abonnés Freebox et leur propose une offre spéciale disponible jusqu’au 31 octobre via un code promo.

“Tous les sports sur un seul terrain : Canal+”, c’est par cette approche commerciale que la filiale de Vivendi annonce actuellement dans un mail à destination des abonnés Freebox, le lancement d’une série limitée très sportive. Leur est proposé jusqu’au 31 octobre prochain, l’abonnement à la chaîne cryptée mais aussi à Canal+ Décalé, Canal+, beIN Sports, Eurosport et Infosport+. Inclus également, myCanal, le service de presse Cafeyn, L’Equipe, et Midi Olympique, ces deux services sont à retrouver directement depuis la plateforme de Canal+.

Affichée à 24,90€/mois pendant 2 ans au lieu de 49,90€, l’offre est valable en France métropolitaine pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours des 6 derniers mois) pour 24 mois.

Le changement de mode de réception et/ou d’opérateur n’entraîne pas l’annulation de la promotion. Les frais d’accès (50€) sont offerts. Enfin, l’offre est non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.

“Fans du ballon rond, de l’ovalie, des sports mécaniques, de la boxe, … ? Avec CANAL+ et le pack SPORT+, c’est la garantie de vibrer pour les plus grandes compétitions sportives : 100% de la Premier League, 100% des grands prix de Formule 1, 100% du TOP 14, 100% des grands prix de Moto GP, 100% des plus grands championnats européens, 28 des 38 plus belles affiches de Ligue 1, et aussi de la boxe, du tennis, du golf”, précise Canal+, suffisant pour séduire ?

Pour y souscrire , il suffit de se munir du code promo indiqué et de le saisir dans la rubrique « j’ai un code » sur la Freebox, en passant notamment par la chaîne cryptée.