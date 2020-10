Free Ligue 1 Uber Eats évolue avec “une fournée de nouvelles fonctionnalités”

Offerte à tous depuis son lancement, l’application mobile Free Ligue 1 Uber Eats s’est améliorée encore une fois ce week-end sur iOS. Au programme, plusieurs nouveautés.

Des extraits de tous les matchs du championnat en quasi-direct, des résumés mais aussi des contenus exclusifs… En marge de la 7e journée de Ligue 1 ce week-end, Free a déployé coup sur coup deux nouvelles mises jour de son nouveau service 100% foot sur iOS. Si la première a corrigé quelques bugs, la seconde baptisée “la version du couvre-feu” vise à contenter les utilisateurs interdits de sortir après 21h.

En effet, les développeurs ont implémenté plusieurs nouveautés, “nous avons ajouté les résumés exclusifs sur les fiches équipe, sympa si vous ne voulez pas allez chercher le dernier match”. Autre ajout, les joueurs ont enfin été ajoutés sur la fiche équipe, plus de détails feront leur apparition prochainement. Un possible crash lors de l’ouverture d’une notification a été réparé. Le coeur de l’app devient encore plus stable, “ça ne se voit pas forcément avec les yeux, mais nous améliorons plein de choses, tout le temps”, assure l’opérateur.

Pour rappel, Free a étendu la période de gratuité de son nouveau service lors de la troisième journée et ce jusqu’à nouvel ordre. Par la suite, l’accès prendra fin sans facturation pour ceux dont ce service n’est pas inclus dans l’abonnement. Pour tous les autres, il restera disponible gratuitement. Sont ainsi concernés les abonnés Freebox Pop, Delta, One, Révolution/Révolution avec TV by CANAL et Freebox mini 4K (hors remise et offres promotionnelles pour les deux dernières box mentionnées). Les alertes sont d’ailleurs toujours attendues sur les Freebox. Pour utiliser le service, les abonnés ont pour seule possibilité de se rendre directement dans l’interface du service, accessible notamment via le canal 63.

Aujourd’hui, Free Ligue 1 Uber Eats revendique plus de 500 000 utilisateurs uniques, avec l’espoir de faire aussi bien voire mieux lors du lancement de son abonnement.

Ce nouveau média est par ailleurs disponible gratuitement et ce uniquement sur smartphone pour les abonnés mobiles au Forfait Free à 19,99€, et abonnés Freebox Crystal et Freebox Delta S (hors offres promotionnelles).