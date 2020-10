Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un service débarque sur plusieurs Freebox, des mises à jour et une offre spéciale

Deux des quatre nouveaux iPhone 12 présentés cette semaine par Apple sont disponibles en précommande chez Free. Les variantes 64, 128 et 256 Go de l’iPhone 12 s’affichent à respectivement 889, 949 et 1 069 euros au comptant. il faut compter 1 149, 1 269 et 1 499 euros pour les déclinaisons 128, 256 et 512 Go de l’iPhone 12 Pro. Plus d’infos…