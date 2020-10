Free annonce collecter désormais vos vieux mobiles dans ses boutiques en vue de les recycler

Free à l’heure du recyclage des smartphones en partenariat avec Les Ateliers du Bocage. Des boîtes de collecte de mobiles sont désormais disponibles dans 32 de ses Free Centers.

“Ne jetez plus votre smartphone”, tel est le message de Free comme d’autres acteurs du marché à l’heure où 100 millions d’appareils dorment dans tiroirs et placards au quatre coins de l’hexagone.

Après avoir commencé à proposer des smartphones reconditionnés dès février 2019 dans sa boutique en ligne, avec Recommerce puis plus récemment avec PRS, l’opérateur de Xavier Niel annonce aujourd’hui la mise en place de boîtes de collecte de mobiles dans 32 de ses boutiques, une opération fruit d’un partenariat entre la Fondation Free et les Ateliers du Bocage, acteur de l’économie sociale, solidaire et responsable, membre du mouvement Emmaüs. “Ces boîtes vous permettront de donner une seconde vie à votre téléphone, de faire un geste pour la planète et de créer de l’emploi”, indique l’opérateur.

Mais alors pourquoi donner son vieux mobile. “Parce que 75 kg de matières premières sont nécessaires à la fabrication et l’utilisation d’un téléphone portable. Parce que 8 emplois ont été générés grâce à la collecte des mobiles, dont 3 au profit de salariés en situation de handicap ou en insertion. Parce que c’est solidaire 13 200 téléphones ont été redistribués en 2019, permettant ainsi une réduction de la fracture numérique”, soutient Free.

Les mobiles en état de fonctionnement ou hors d’usage ainsi que les accessoires comme chargeurs, écouteurs et les batteries sont acceptées dans ces boîtes de collecte. Les appareils obsolètes partiront au recyclage. Les autres en état de marche seront reconditionnés.

Reste à savoir si Free va emboîter le pas ou non à Orange. L’opérateur historique a annoncé la semaine dernière le lancement de son programme Re, pour accélérer le recyclage et la reprise des vieux mobiles en proposant aux consommateurs une remise immédiate ou un bon d’achat, sur la base d’un argus mis à jour quotidiennement. En parallèle de chaque reprise dans ses boutiques, 2 euros seront versés au réseau Emmaüs International.

Dans quel Free Centers déposer son mobile ?