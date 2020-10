Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : second ménage dans les Freebox, deux offres spéciales, une hausse de prix sur un forfait

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Free continue de simplifier ses offres sur son site internet. La Freebox mini 4K fait les frais de sa stratégie, retirée définitivement de son site internet. La box Android TV de l’opérateur reste toutefois accessible pour le moment sur les bornes interactives et via le 1044. Plus d’infos…

Google propose une nouvelle interface baptisée Google TV qui arrivera plus tard sur les dispositifs de partenaires du géant californien, mais que l’on peut d’ores et déjà installer soi-même en passant par des fichiers APK, y compris sur le player de la Freebox Pop. Voici notre tutoriel pour l’installer et nos premières impressions…

Pour les fans de cinéma, depuis jeudi et jusqu’au aujourd’hui, c’est la fête de la VOD sur les Freebox. Durant quatre jours, une vaste sélection de nouveautés et grands classiques sont disponibles au tarif de 2€ en location et 5€ à l’achat. Les principales plateformes de VOD participent à cet événement, dont plusieurs sont disponibles sur la Freebox : Canal VOD, Arte VOD , Filmo TV, La Cinetek et Univers Ciné. Plus d’infos…

Le désormais célèbre service de presse Cafeyn, dont l’abonnement est inclus dans l’offre Freebox Delta, se met à jour une nouvelle fois sur iOS. Il est désormais possible de consulter les sélections d’articles quotidiennes de Cafeyn, soigneusement choisis par son équipe édito, directement sur la page d’accueil. Plus d’infos…