Free Mobile : un smartphone Huawei à moins de 200€ débarque dans la boutique en ligne

En plus de l’Oppo Reno4 5G, Free Mobile accueille un autre smartphone aujourd’hui dans sa boutique en ligne, le Huawei P smart S.

Un écran OLED, une première pour un entrée de gamme Huawei, mais aussi un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, 4 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage, une batterie de 4000 mAh et un capteur photo principal de 48 mégapixels, le P Smart S peut séduire sur le papier les abonnés Free Mobile, il est même compatible avec la bande de fréquences 700 MHz. Moins abouti toutefois que le Xiaomi Redmi Note 9S ou l’Oppo A9 2020, le Huawei P Smart S fait aujourd’hui son entrée dans la boutique en ligne de Free Mobile.

Pour l’acquérir, il faudra débourser199€ en achat comptant, ou 52€ à la commande puis 3 fois 49€ sans frais. Le paiement en 24 fois est aussi proposé, soit 31€ à la commande puis 24 fois 7€ sans frais.