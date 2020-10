Smartphones : les Realme 7 et 7 Pro arrivent en Europe, le OnePlus 8T se montre en avance

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : l’arrivée des Realme 7 et 7 Pro en Europe et le petit effeuillage du OnePlus 8T.

Les Realme 6 et Realme 6 Pro testés par Univers Freebox ont des successeurs avec les Realme 7 et Realme 7 Pro. La marque vient d’ailleurs d’annoncer leur arrivée en Europe en octobre. Le premier, dont nous avons reçu un exemplaire et nous vous proposerons bientôt un test complet, existera en trois configurations 4 + 64, 6 + 64 et 8 + 128 Go à respectivement 179, 199 et 249 euros. Le second s’affichera à 299 euros dans une configuration 8 + 128 Go.

Le premier mise sur un chipset Helio G95, un écran IPS 90 Hz et une batterie 5 000 mAh rechargeable en 30 Watts. En photo, il propose un quadruple capteur photo 48/8/2/2 Mégapixels (pas de 64 Mégapixels pour la version européenne). Le second s’oriente vers un SoC Snapdragon 720G, une dalle AMOLED et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 65 Watts. En photo, il s’équipe d’un quadruple capteur photo 64/8/2/2 Mégapixels.

Devant être présenté le 14 octobre, le OnePlus 8T continue de se dévoiler. On découvre ainsi son design dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par la marque chinoise. Rappelons d’ailleurs qu’il sera seul. Pas de OnePlus 8T Pro au programme.

On sait notamment qu’il proposera un écran AMOLED 6,55 pouces FHD+ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, un son stéréo, la 5G et la charge rapide 65 Watts en filaire. La vidéo confirme aussi la présence d’un quadruple capteur photo au dos.

Sans oublier d’évoquer les nouveaux iPhone 12 à découvrir lors d’un événement retransmis en ligne le 13 octobre.