iPhone 12 : Apple présentera ses nouveaux smartphones le 13 octobre

Apple a envoyé les invitations ce mardi. Plus qu’une semaine avant de découvrir les nouveaux iPhone 12. Petite piqûre de rappel concernant les attentes autour de cette nouvelle génération.

Ils auront un peu de retard cette année en raison de la crise sanitaire, mais ils répondront bel et bien présents. Les prochains smartphones d’Apple, les iPhone 12, seront en effet dévoilés le 13 octobre prochain, soit dans quelques jours à peine. La firme à la pomme l’a confirmé à travers des invitations annonçant une Keynote “Hi, Speed” qui sera organisée à l’Apple Park et diffusée en ligne.

Pour rappel, les attentes portent sur quatre modèles iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Les deux premiers modèles proposeraient des écrans de 5,4 et 6,1 pouces, ainsi qu’un double capteur photo au dos (grand-angle et ultra grand-angle), et les deux derniers modèles des diagonales de 6,1 et 6,7 pouces, ainsi qu’un triple capteur photo (grand-angle, ultra grand-angle et zoom). Tous auraient un écran OLED et la 5G.

Ces nouveaux iPhone embarqueront assez logiquement le nouveau chipset A14 Bionic équipant déjà la tablette iPad Air fraîchement dévoilée par Apple, ainsi que le nouveau système iOS 14 récemment déployé sous la forme d’une mise à jour sur les générations précédentes d’iPhone.