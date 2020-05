iPhone 12 : Apple prévoirait 4 modèles, tous auraient l’écran OLED et la 5G

Les prochains smartphones haut de gamme d’Apple pourraient être au nombre de 4. Tous embarqueraient un écran OLED et proposeraient la 5G. Des tarifs ont également fuité.

Après avoir renouvelé l’iPhone SE, fruit du recyclage de l’iPhone 8, Apple présentera évidemment les successeurs des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Aux dernières nouvelles, le lancement pourrait d’ailleurs avoir un peu de retard par rapport au calendrier habituel.

D’après le leaker Jon Prosser, ces smartphones seraient au nombre de quatre avec des iPhone 12 de 5,4 et 6,1 pouces proposant un double capteur photo au dos (grand-angle et ultra grand-angle), un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces équipé d’un triple capteur photo au dos (grand-angle, ultra grand-angle et zoom) et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces proposant lui aussi un triple capteur photo au dos (grand-angle, ultra grand-angle et zoom). Les modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max profiteraient également d’un capteur LiDAR pour le calcul de profondeur. Tous auraient un écran de type OLED et la 5G.

Ces nouveaux iPhone embarqueront évidemment un nouveau chipset mobile du géant à la Pomme, une puce A14 gravée en 5 nanomètres, ainsi que son futur OS mobile, à savoir iOS 14. Les fuites indiquent également la conservation du port propriétaire Lightning, au lieu d’un passage à l’USB-C.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 💇 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

Le leaker évoque enfin plusieurs prix, en dollars, mais permettant toutefois de se faire une petite idée. Il faudrait ainsi compter 649, 749, 999 et 1 099 dollars.