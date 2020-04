Apple annonce l’iPhone SE version 2020, le plus compact et le moins cher de ses nouveaux smartphones

Malgré l’épidémie de coronavirus, Apple a tout de même annoncé le successeur du smartphone iPhone SE ayant fait l’objet de nombreuses fuites et fait couler beaucoup d’encre dans la presse high-tech.

Pas d’iPhone 9 ou d’iPhone SE 2, donc. Ce successeur s’appelle tout simplement iPhone SE et reprend le design des anciens smartphones de la firme à la pomme avec ses larges bordures et son bouton Home en façade.

Équipé du chipset A13 Bionic, le même qu’à bord de l’iPhone 11, celui-ci propose un écran IPS 4,7 pouces dans une définition 1 334 x 750 pixels, une compatibilité 4G avec la B28 chère à Free, un capteur photo 12 Mégapixels au dos et un capteur photo 7 Mégapixels à l’avant installé dans une large bordure au-dessus de l’écran. Le lecteur d’empreintes Touch ID s’installe quant à lui dans la bordure inférieure de l’écran.

La fiche technique indique par ailleurs une certification IP67 pour l’étanchéité (1 mètre de profondeur pendant 30 minutes) et une autonomie de 8 heures en streaming vidéo ou 40 heures en lecture audio. La charge 18 Watts est possible grâce à un chargeur vendu en option et la charge sans-fil possible grâce à des chargeurs Qi. L’iPhone SE version 2020 tourne sous environnement iOS 13. Il est compatible dual-SIM, avec un slot nano-SIM et l’eSIM.

Côté tarif, il faudra compter 489, 539 et 659 euros pour des capacités 64, 128 et 256 Go. Le choix est laissé entre des coloris blanc, noir et rouge. Les précommandes ouvriront le 17 avril et la disponibilité interviendra le 24 avril.