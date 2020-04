42 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : les pépites à ne pas manquer pour petits et grands enfants

Le confinement, c’est réussir à s’occuper soi-même mais aussi les enfants à la maison ! Et justement, parmi les 42 chaînes mises en clair pour tous les abonnés Freebox en avril, de nombreuses chaînes jeunesse sont proposées comme Boing (153), Canal J (149), Boomerang (144)… L’occasion de se réunir en famille pour regarder des programmes qui pourraient convenir aux plus jeunes et aux parents qui ont gardé leur âme d’enfant. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de la programmation des chaînes jeunesses offertes, pour passer un bon moment avec vos enfants dans ce mois d’avril.

Ce soir : l’aventure pour toute la famille !

Une bonne dose d’évasion pour vos enfants confinés dès ce soir, ça vous tente ? Vous pourrez ainsi découvrir la série d’animation Yokai Watch, sur Boing (Canal 153) de 18h25 à 19h10. Il s’agit d’une adaptation d’un jeu vidéo de Nintendo, plongeant dans l’univers des monstres du folklore japonais, tout en restant chez vous. Vous suivrez les aventures de Nathan et de Whisper, petit fantôme japonais, qui cherchent à arrêter les Yokais qui causent tout un tas de problèmes aux humains. Le tout avec une esthétique mignonne (pas de terreur pour nos bambins) et une grande dose d’aventure !

Si vous êtes plus d’humeur de loups des mers, allez plutôt jeter un coup d’oeil à Zack Storm, super Pirate, série franco-italo-sud-coréenne. Diffusée sur Canal J à partir de 20h05, elle met en scène Zak, ado en manque d’action et très têtu qui se retrouve emporté par magie dans le triangle des Bermudes. Avec ses amis tous plus insolites les uns que les autres (fantôme farceur, viking sympa ou princesse combattante) , il navigue sur son bateau pour retrouver sa vie d’avant. Il devra également affronter le pirate le plus redoutable de tous les temps : Skullivar… On ne vous en dit pas plus.

Et qui dit aventure dit … Adventure Time ! La série est déjà bien connue des fans d’animation et pourra plaire aux enfants comme aux parents, avec plusieurs niveaux de lecture. Vous suivrez les aventures de Finn l’Humain et de son fidèle compagnon Jake pouvant changer de taille et de forme, qui apprendrons à grandir et se retrouvent plongés dans de multiples péripéties. Numéros musicaux, références pour les plus geeks et surtout, une bonne dose de fun et d’aventure pour petits et grands sont au rendez-vous. La série est diffusée de 21h25 à 22h25 sur le canal 153.

Jeudi 16 avril : Tom et Jerry font leur numéro, retour en enfance

Parmi les grands classiques impérissables, les aventures de Tom et Jerry sont indémodables. Le Tom et Jerry Show, diffusé à partir de 19h35 sur le canal 144 vous replongera dans les aventures loufoques du duo, avec un graphisme revu et modernisé. Difficile de vous présenter deux personnages si cultes, mais une chose est sûre : ils n’ont pas finis de vous surprendre !

Toujours pour les parents un peu nostalgiques : vous souvenez-vous des Playmobils ? Eh bien figurez-vous qu’il y a une série qui met en scène ces figurines emblématiques de votre enfance ! Ca se passe sur Tiji, canal 142 dans Super 4. Plongez-vous ainsi dans cet univers où le monde est partagé en cinq îles, chacune représentant un univers bien spécifique (Moyen-âge, île futuriste, féérie, ou même une île de pirates). Vous suivrez ainsi l’équipe Super 4, dont chacun des membres vient d’une de ces îles dans leur épopée, bondissant d’île en île pour affronter divers défis plus coriaces les uns que les autres.

Samedi 18 avril : mystères et fantastique au rendez-vous

Pourquoi ne pas replonger dans nos classiques durant le samedi après-midi ? Laissez vous tenter par Quoi de neuf Sooby-Doo ? , sur Boing dès 16h25 pour plusieurs épisodes avec le Scooby-gang, qui cherche à résoudre les différents mystères sur sa route. Des monstres volants terrorisent la ville ? Un Yéti étrange apparaît dans les montagnes ? Pas de panique, la troupe de Fred, Daphnée, Velma, Sammy et Scooby-Doo est la pour ça ! Un divertissement sans prise de tête, captivant pour les enfants.

Pour un peu plus de fantastique, que diriez-vous de voir … des dragons ? Pas de Game of Thrones, rassurez-vous (ce n’est pas forcément adapté au jeune public), mais plutôt la série d’animation Dragons : par delà les rives, sur le canal 149 de votre Freebox à partir de 18h35. Série dérivée de la trilogie d’animation Dragons du studio Dreamworks, elle raconte ainsi la vie de Harold, fils de Stoïck, premier viking de son île à avoir apprivoisé un dragon. Ce dernier va tenter de préserver l’alliance entre les deux peuples, qui étaient autrefois ennemis jurés. Avec un Krokmou (le dragon) attendrissant et un traitement étonnamment sérieux (bien que très accessible), vous pouvez vous laisser surprendre par cette série et, si les épisodes que vous avez vu vous plaisent, elle est même disponible en intégralité sur Netflix.

Dimanche 19 avril : des monstres mignons et un peu de science

C’est un peu un incontournable lorsque l’on parle de programmes jeunesse : Pokemon pourra captiver vos enfants dès le début de matinée, à 8h30 sur Canal J. Vos enfants pourront ainsi se poser devant les aventures de Sacha et Pikachu, dans sa quête de devenir le meilleur dresseur Pokemon. Il y a une raison pour laquelle la série continue encore : les personnages restent attachants, l’univers est quant à lui toujours en expansion et bien sûr… Les Pokemons sont tous adorables (ou impressionnants). Un classique à faire découvrir aux plus jeunes, peut être en buvant votre café matinal aurez-vous envie d’y jeter un oeil, qui sait ?

Et pour un peu de divertissement, teinté d’apprentissage, pourquoi pas se pencher sur la capsule L’oreille des Kids, proposée sur Pitchoun TV (Canal 159) à 16h40. Dans cette émission, votre enfant pourra ainsi appréhender divers concepts scientifiques de manière ludique, encapsulé dans un programme assez court. En regardant avec lui, vous pourrez ainsi lui expliquer ce qu’il n’a pas compris, un beau moment de partage en perspective.

En vrac pour le mois d’avril

Tout au long de la semaine, pour les parents de très jeunes enfants, la chaîne BabyTV sur le canal 155 de votre Freebox propose de nombreux programmes courts adaptés aux plus petit, que vous pouvez également regarder avec eux. On pense notamment à des programmes comme “Momento, le grand chef cuisinier” diffusé à 17h07, qui a pour but de faire apprendre à votre enfant des recettes de cuisine, avec démonstration des manipulations à faire. Un bon moyen de continuer le moment en famille, qui sait, pour se lancer dans la cuisine du repas du soir !

De même, sur Pitchoun TV, un rendez-vous “Do It Yourself” est proposé tous les jours de la semaine (à 15h ou à 19h35 en semaine et plus fréquemment le weekend). La Fabrique Ludique inculquera des notions de bricolages à votre bambin. Dans la veine des tutos sur YouTube, mais plus adaptés pour les plus jeunes, vous pourrez ainsi trouver des idées de bricolages à faire en famille, pour passer le temps pendant le confinement.

Et pour les enfants un peu plus mûrs, la chaîne Toonami (154) propose également de nombreux programmes de super-héros, dont un téléfilm mettant en scène l’un des plus célèbres : Batman. Ainsi, le 25 avril, vous pourrez découvrir le téléfilm Batman Unlimited : monstrueuse pagaille mettant en scène le célèbre chevalier noir tentant de désamorcer le plan du Joker qui vise à prendre le contrôle de Gotham. Y arrivera-t-il ? Sûrement, c’est Batman.

Quant à ceux qui ont opté pour Disney+ (notamment sur leur Freebox mini 4K) et qui ne savent pas quoi regarder avec leurs enfants, Univers Freebox vous a déjà proposé une sélection de programmes à ne pas louper sur la plateforme.