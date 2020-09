Apple lancerait quatre iPhone 12, dont un modèle mini

Cette année, les nouveaux smartphones d’Apple seraient au nombre de quatre, avec un modèle estampillé mini dans le lot.

Comme chaque fin d’année, Apple doit dévoiler sa nouvelle génération d’iPhone, avec toutefois un peu de retard en raison de la crise sanitaire. Et comme de coutume, les fuites vont bon train.

Il y aurait ainsi quatre modèles tous équipés d’un écran OLED et de la 5G. Deux modèles proposeraient des écrans de 5,4 et 6,1 pouces, ainsi qu’un double capteur photo au dos (grand-angle et ultra grand-angle), et deux modèles des diagonales de 6,1 et 6,7 pouces, ainsi qu’un triple capteur photo (grand-angle, ultra grand-angle et zoom).

Une fuite plus récente indique d’ailleurs les noms de ces modèles. D’après L0vetodream, ils seraient baptisés iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Cela se tient au regard du format 5,4 pouces et de l’existence d’un iPad mini dans la gamme de tablettes du géant du Cupertino.

Ces nouveaux iPhone embarqueront évidemment le nouveau chipset A14 Bionic équipant déjà la tablette iPad Air fraîchement dévoilée par Apple, ainsi que le nouveau système iOS 14 récemment déployé sous la forme d’une mise à jour sur les générations précédentes d’iPhone.

