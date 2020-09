Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #138

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Quand le CM d’Iliad-Free se plante de drapeau pour annoncer l’arrivée de groupe en Pologne et le rachat de l’opérateur Play.

Les Belges espèrent toujours l’arrivée de Free en Belgique ? Ou serait-ce la Tesla de Xavier Niel ?

Le chroniqueur de jeux vidéos Marcus, connu pour ses présentations notamment dans les émissions Retro Game One, #TEAMG1 et Level One sur Game One, a une panne de serveur Freebox. Dur dur alors de streamer sur Twitch !

Hello Marcus et les ptizamis ! On fait le nécessaire pour échanger la Freebox pour le prochain stream ! pic.twitter.com/wSm72yAHUX Assistance Freebox (@Freebox) September 17, 2020

Comment vivre durant 1 mois avec 5 euros ? Optez déjà pour le forfait 2€ de Free Mobile et après mangez des spaghettis !

– Freemobile 2e Paquet de pâtes 5kg 2e Steaks hachées 3e c bon tu peux tenir un mois 🙂 https://t.co/r7CgcujYTv MAX • VOAO.CO (@Odrilow) September 20, 2020

Utilisateurs iOS, il ne vous en restera qu’un ! PS : prévoir 2,5 Go pour la mise à jour !