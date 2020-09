Le forfait Free 100 Go à 9.99€/mois, c’est presque possible en Italie

L’opérateur italien Iliad a lancé une nouvelle promo qui peut faire rêver les Français : 100 Go pour 9.99€ par mois…

De quoi faire saliver ! Fort de ses 6.2 millions d’abonnés en Italie, Iliad continue de recruter en proposant cette fois une offre promotionnelle très agressive sur le marché. Au programme : 100 Go, appels, SMS illimités en Italie et en Europe, de quoi penser au forfait emblématique de Free… Ou presque !

Car si l’offre est très alléchante sur le marché italien, comme le démontre Iliad dans un tableau comparant sa promo “Flash 100” à différents forfaits de ses concurrents, elle propose tout de même moins que son penchant français.

Une différence qui est tout de même saisissante !

Sur le territoire italien, ce forfait n’a rien à envier à Free,mais c’est à l’étranger que le bât blesse. Contre 25 Go de roaming et plus de 60 destinations à l’international pour son cousin français, le nouveau forfait d’Iliad propose 5Go et uniquement disponibles en Europe (et dans les DOM). Mais la différence de prix est quand même là : 10€ de mois, si l’on est pas globe-trotter, ça fait rêver ! D’autant plus qu’aucun changement de prix n’est prévu après la première année, comme l’affirme le slogan de l’opérateur : “Pour toujours, pour de vrai“.

Cette promo sera proposée sur le site de l’opérateur jusqu’au 15 octobre prochain, et Iliad veut bien faire connaître cette nouvelle offre. Il a lancé une campagne publicitaire pour promouvoir sa nouvelle offre , avec un slogan qui paraît assez cryptique : “la vérité fait grandir“.

Une fois le clip visionné, on comprend mieux !