Tech chez Free : c’est quoi le Dolby Vision ?

Avec le petit dico des technologies utilisées par Free, c’est l’occasion d’approfondir vos connaissances du monde des télécoms et, par extension, des nouvelles technologies. Aujourd’hui, parlons de la technologie Dolby Vision.

Annoncée le 7 juillet, la Freebox Pop s’accompagne d’un player affichant une compatibilité Dolby Vision. Mais concrètement, qu’apporte-t-elle côté utilisateur ?

Technologie propriétaire développée par Dolby et concurrente du standard HDR10, Dolby Vision assure un rendu fidèle à la vision du réalisateur, tant au niveau des couleurs que de la luminosité ou du contraste. Et ce, pour chaque plan.

Cette fidélité est rendue possible grâce à des métadonnées ajoutées à chaque image au moment de la production, qui seront ensuite décodées grâce à une puce dédiée et adaptées en fonction des caractéristiques techniques du matériel d’affichage.

Le Dolby Vision est codé sur 12 bits contre 10 bits pour le HDR10, ce qui permet davantage de données et donc d’aller plus loin dans l’optimisation de contenu. Concrètement, on peut gérer une plus grande plage de luminosité, mais aussi une plus grande plage colorimétrique.

Ci-dessous, deux exemples donnés par Dolby, permettant de voir avec et sans le Dolby Vision :

La certification Dolby assure une optimisation du contenu depuis la phase de production, jusqu’à l’affichage sur le téléviseur, le vidéoprojecteur ou l’écran d’ordinateur, en passant par la diffusion en streaming ou via un support physique. Cela implique d’ailleurs l’utilisation d’équipements certifiés à chaque étape. En clair, il vous faudra un téléviseur compatible.