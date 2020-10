Après la Freebox Mini 4K, Free semble vouloir écarter également la Freebox Révolution

Les deux plus anciennes box de Free amenées à disparaitre ?

Univers Freebox vous annonçait en début de semaine que Free avait retiré la Freebox Mini 4K des offres proposées sur sa page d’accueil. Le même sort n’est pas encore arrivé à la Freebox Révolution, mais elle semble en prendre tout droit le chemin. En effet, il y a 20 jours, Free avait déjà stoppé la possibilité de migrer vers sa Freebox iconique.

Un pas de plus a été franchi depuis quelques jours puisque la Freebox Révolution n’est plus proposée lors d’un test d’éligibilité sur le site de l’opérateur. Désormais, il n’y a plus que 3 offres disponibles : La Freebox Pop, La Freebox Delta (ou Delta Pop) et la Freebox Delta S.

Pour autant, la Freebox Révolution n’a pas encore disparu du site de Free, elle est toujours présente sur la page consacrée aux Freebox, dans la catégorie “prix irrésistible”, à 19,99€/mois la 1ère année puis 44,99€ les années suivantes.