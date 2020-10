Une rafale de super films à prix cassés sur les Freebox pendant quelques jours

C’est parti pour la fête de la VOD dans le Vidéo Club Freebox.

Dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 11 octobre 2020, le Syndicat des Editeurs de Vidéo à la Demande avec le soutien du Conseil national du cinéma (CNC), lance la 5ème édition de la fête de la VOD.

Durant quatre jours, une vaste sélection de nouveautés et grands classiques seront disponibles au tarif de 2€ en location et 5€ à l’achat. Figurent notamment cette année, “Joker, Le Mans 66, Birds of prey, Parasite, De Gaulle, Downton Abbey, Jojo Rabbit, Fast & Furious : Hobbs & Shaw, Hors normes, Les filles du docteur March, Invisible man, 1917, Une sirène à Paris, L’Appel de la forêt, La Reine des neiges 2, Bohemian Rhapsody, Rocketman, ou même la saga Star Wars…”

Les principales plateformes de VOD participent à cet événement, dont plusieurs sont disponibles sur la Freebox : Canal VOD, Arte VOD , Filmo TV, La Cinetek et Univers Ciné.

“Dans ce contexte, la Fête de la VOD poursuit un double objectif, consolider l’usage des primo utilisateurs venus pendant le confinement, ou encore montrer l’étendue et la profondeur d’un catalogue riche de plus de 20 000 titres”, a indiqué Bruno Delecour, président de l’association de promotion de la VOD.