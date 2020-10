Freebox Pop : myCanal se met à jour mais…

MyCanal se dote d’une nouvelle homepage sur la Freebox Pop afin de séduire les abonnés mais ne permet toujours pas de se connecter avec des identifiants.

Talon d’Achille de la Freebox Pop, myCanal a reçu récemment une nouvelle mise à jour sur le player du nouveau bébé de Free. A défaut de permettre de se connecter avec n’importe quel identifiant, cette nouvelle version apporte une nouvelle page d’accueil faisant office d’espace de promotion des offres Canal mais aussi de la plateforme de filiale de Vivendi. Comme pour mieux faire les yeux doux aux abonnés n’ayant pas encore souscrit une offre directement sur la Freebox.

Car il faut le rappeler, l’accès à myCanal est très restreint sur cette Freebox à contrario de la mini 4K. Il est depuis son lancement nécessaire d’avoir souscrit à une offre TV by Canal accessible pour les abonnés avant ou après migration, ou à une offre Canal+ via un abonnement Freebox Pop, la connexion se fait alors automatiquement. Les chaînes de la filiale de Vivendi hormis la chaîne cryptée et Canal+ Décalé sont d’ailleurs uniquement accessibles sur myCanal.

Les avantages de myCanal présentés aux abonnés Freebox Pop sur la homepage de l’application.

Pas d’autres nouveautés dans cette nouvelle version estampillée 4.8.0 si ce n’est la correction de bugs mineurs comme à l’accoutumée. Les développeurs rappellent toutefois les améliorations apportées cet été comme une optimisation technique permettant d’avoir une application bien moins lourde, la correction de l’affichage dans l’onglet des équipes dans le mode expert, des ajustements sur la taille des sous-titres en VOD et sur la position des boutons “passer le générique”, “passer le récapitulatif” et “Episode suivant” sans oublier pour les nouveaux utilisateurs, une nouvelle expérience d’onboarding sur TV.

Pour mettre à jour myCanal sur la Freebox Pop, il suffit de se rendre dans le Google Play Store, puis afficher la rubrique “Mes applications”.