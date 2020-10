Free Mobile : quel smartphone choisir si vous avez un budget de 100, 200, 300 ou 400 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique Free Mobile. Vous comptez renouveler votre smartphone et avez un budget de 100, 200, 300 ou 400 euros maximum ? Voici nos suggestions.

Alcatel 1S 2020 à 99 euros : une expérience honnête

Pas trop de choix en ce moment sous la barre des 100 euros, mais une proposition intéressante. L’Alcatel 1S 2020 montre en effet que l’on peut avoir une expérience convenable à 99 euros.

Le design est daté, la finition sans prétention, la photo loin d’être exceptionnelle et la charge un peu longue, mais on peut toutefois s’amuser un peu en photo et jouer à des titres à la mode comme Call of Duty Mobile (avec des graphismes au minimum). Lecture d’empreinte digitale et reconnaissance faciale fonctionnent très bien. Avec la batterie 4 000 mAh, la journée sera une formalité et les 2 jours d’autonomie largement envisageables. Le support de la 4G 700 MHz (B28) est de la partie.

Clairement une option à envisager pour les budgets les plus serrés.

Redmi Note 9S à 199 euros : un bon compromis

Une bonne expérience à tous les niveaux (écrans, performances, photo, autonomie et charge), sans pour autant aller vers les flagships onéreux ? Voilà ce que proposait déjà le Redmi Note 9.

Le Redmi Note 9S en offre un peu plus pour le même prix : processeur plus puissant, écran un peu plus grand et partie photo un peu plus étoffée. Bref, avec 200 euros en poche, c’est un très bon choix.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro à 299 euros : un cran encore au-dessus

Si vous pouvez aller jusqu’à 300 euros, Xiaomi a également une belle proposition avec le Redmi Note 9 Pro. Ce smartphone donne en effet accès à un capteur photo principal de 64 Mégapixels et à une charge rapide en 30 Watts.

Xiaomi Mi 10 Lite à 399 euros : pas mal de cases cochées, dont celle de la 5G

Si nous devions choisir en ayant 400 euros en poche, nous opterions pour le Xiaomi Mi 10 Lite.

Proposant un écran AMOLED et un capteur photo 48 Mégapixels, il offre une autonomie correcte et permet une charge assez rapide (mais pas exceptionnelle non plus). Cerise sur le gâteau : il est prêt pour la 5G, grâce à son chipset Snapdragon 765G.

En étant tatillon, on pourrait en revanche déplorer l’absence de son stéréo, toujours bienvenu au moment de regarder une vidéo ou de jouer. Mais c’est vraiment pour pinailler. Plus gênant peut-être : l’absence de slot MicroSD pour étendre la mémoire interne.