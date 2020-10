Une nouvelle application de télécommande virtuelle Freebox est disponible sur iOS

Après avoir fait ses premiers pas sur les smartphones et tablettes Android, l’application “Télécommande Freebox” s’aventure désormais sur l’iPhone et l’iPad.

Une application de télécommande virtuelle peut se montrer pratique lorsque l’on ne trouve plus sa télécommande ou lorsque l’on se retrouve à court de piles en plein week-end. Le smartphone ou la tablette tactile fait alors office de télécommande d’appoint.

En avril dernier, une petite nouvelle baptisée sobrement “Télécommande Freebox” avait fait son apparition sur le Play Store de Google, s’adressant ainsi aux utilisateurs sous Android. La version pour iPhone et iPad devait arriver par la suite, avec une diffusion via l’App Store. C’est désormais chose faite avec une mouture estampillée 1.0.0.

Ayant déjà fait l’objet d’un test dans nos colonnes, l’application “Télécommande Freebox” est compatible avec les Freebox V5, Freebox Crystal, Freebox Révolution, Freebox One et Freebox Delta. Les Freebox mini 4K et Freebox Pop sont “non supportées pour le moment”, indique le développeur.

L’application “Télécommande Freebox” nécessite que l’appareil soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Côtés fonctionnalités, on a des boutons pour afficher le clavier virtuel ou utiliser la commande vocale, un guide des chaînes, une possibilité d’avoir ou non des retours haptiques (vibrations).

Pas de mode carrousel donnant accès à deux affichages comme sur Android, par contre. Interrogé à ce sujet par Univers Freebox, le développeur a répondu l’avoir supprimé, car peu pertinent. “Si des utilisateurs font part de leur volonté de l’avoir dans la version iOS, je pourrai étudier la faisabilité”, a-t-il toutefois indiqué. À bons entendeurs.