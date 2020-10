Free promeut désormais sa fibre avec sa Freebox Pop, au plus près des Français

Free investit la presse régionale pour promouvoir sa fibre avec sa Freebox Pop à 29,99€/mois pendant 1 an.

Initiée en 2019, la stratégie globale de Free visant à informer à l’échelle locale de l’arrivée de sa fibre, se poursuit. Après les affiches dans le mobilier urbain, sur les sachets de pain, taxis, triporteurs et plus récemment via son camion fibre sillonnant les communes rurales du territoire, Free commence à faire sa pub dans la presse régionale quotidienne, en atteste notre confrère Busyspider. Aperçue en pleine page dans les 5 éditions locales du Courrier Picard, une publicité de l’opérateur annonce la disponibilité de sa “fibre ultra rapide” dans diverses communes. Pour ce faire, l’opérateur met en avant sa nouvelle Freebox Pop à 29,99€/ mois en promotion la première année et sans engagement.

Après le retrait de la mini 4K de ses offres sur son site internet, Free a donc décidé d’utiliser la Freebox Pop pour faire la promotion de sa fibre, en lieu et place de son ancienne box Android TV jusqu’alors officiant comme produit d’appel, que ce soit sur les bandeaux publicitaires sur internet mais aussi dans le mobilier urbain.