Le camion fibre de Free pied au plancher

Lancé sur les routes de France mi-juillet, le camion Fibre de Free a déjà fait une halte dans 90 communes. Pour plus de visibilité et d’information.

“Déjà 90 communes traversées par le Camion Fibre Free… et on continue ! Une idée sympa comme on les aime chez Free pour aller à la rencontre des abonnés et prospects sur tous les territoires parce qu’on a tous besoin de la fibre numéro 1”, s’est félicité hier su Twitter, Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad.

L’occasion de découvrir en vidéo ce que propose la fourgonnette aux couleurs de l’opérateur. A chacun de ses arrêts, les riverains ont la possibilité de rencontrer des conseillers pour tout type de renseignements mais aussi tester leur éligibilité à la fibre.

Ce camion Free sillonnant les communes rurales du territoire comme par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes durant le mois d’août, s’inscrit dans une stratégie globale du FAI initiée en 2019 pour informer à l’échelle locale de l’arrivée de sa fibre. Et ce, via différents supports : affiches dans le mobilier urbain, sachets de pain, taxis, et triporteurs. Une stratégie efficiente puisqu’elle fait partie de la recette du succès de Free dans le secteur de la fibre optique, comme nous l’a révélé Xavier Niel dans une interview.