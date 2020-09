La 4G de Free est arrivée, malgré la vive opposition de riverains

Ils n’en voulaient pas, mais il est quand même là. Les opposants n’auront en effet pas eu raison d’un pylône devant supporter trois antennes Free.

Les levées de boucliers face à l’arrivée d’antennes-relais de téléphonie mobile sont monnaie courante. À Oudezeele et Steenvoorde, communes du nord de la France séparées de quelques kiomètres, des riverains regroupés au sein d’un collectif Marabout Vert s’opposaient depuis un an à l’implantation d’un pylône TDF devant servir à la 4G Free. Il s’agissait d’améliorer la couverture de l’opérateur de Xavier Niel et de mettre fin à une zone blanche.

Malgré l’opposition de riverains, qui y sont allés de pétitions, manifestations et recours, l’implantation du pylône a bien eu lieu courant août. Selon les opposants, qui se disent déçus et se retrouvent désormais face à pylône de 40 mètres, tout est allé très vite, puisque les travaux auront duré moins d’une journée. Côté griefs, les habitants reprochaient assez classiquement l’exposition aux ondes, l’atteinte à l’esthétique du paysage et les répercussions sur la valeur des biens immobiliers. “Aujourd’hui, il est plus facile d’installer une antenne Free qu’un abri de jardin”, pestait même l’un des opposants.

Source : La Voix du Nord