Pourquoi votre voisin a-t-il la fibre mais pas vous ? l’Arcep répond

Pourquoi la fibre arrive chez le voisin et pas chez moi ? Une question que de nombreux français se posent et à laquelle l’Arcep a voulu répondre.

Pourquoi ça coince ? L’éternelle question pour les Français attendant la fibre chez eux. Jeremy Bonan, chef de l’unité fibre optique de l’Arcep, vient expliquer de manière précise les conditions et les raisons de la disponibilité de la fibre optique chez vous, dans une vidéo pour KonbiniTechno.

On ne va pas se mentir, personne ne sait pourquoi la fibre arrive chez le voisin et pas chez soi : le gendarme des télécoms Jeremy Bonan nous explique d’où vient cette injustice (et comment y remédier) 💇 pic.twitter.com/e5XzzlIqXZ Konbini techno (@konbinitechno) September 13, 2020

En ville, il n’est pas rare de voir un immeuble raccordé à la fibre juste à côté du sien, où seul le haut débit est disponible. Le gendarme des télécoms explique que, pour en savoir plus, il faut se rapprocher du syndicat de copropriété, et demander si un opérateur à déjà effectué une demande de fibrage de l’immeuble. “Avant de rentrer dans un immeuble, l’opérateur doit demander la permission au propriétaire ou au syndic d’installer la fibre optique“, explique-t-il. Donc, si les immeubles voisins ont la fibre mais pas vous, “c’est sans doute qu’il y a un refus de la part du syndicat de propriétaires“, affirme l’Arcep. Il faudra alors le convaincre, et l’un des arguments peut résider dans le coût du raccordement.

En effet, raccorder un immeuble à la fibre optique se fait aux frais de l’opérateur et non des propriétaires, mais cette gratuité n’est pas valable indéfiniment. “Dans le cas où un syndic refuse deux fois de suite l’équipement en fibre optique de son immeuble, la fois suivante l’opérateur n’est plus tenu de le faire gratuitement.” Pour connaître plus en profondeur les règles que les propriétaires et les opérateurs doivent respecter, l’Arcep a publié un guide pratique en 2019, vulgarisant les différentes questions que l’on peut se poser.

Si vous avez réussi à convaincre votre syndicat, et qu’une convention commune est signée, l’opérateur va ensuite réaliser le déploiement dans les parties communes, à chaque étage ou presque. Puis, il faudra effectuer une demande d’abonnement pour qu’on vous installe une prise fibre optique, et vous voilà raccordé.

Un autre aspect pouvant expliquer une disparité de disponibilité de la fibre dans une même rue est la zone de déploiement dans laquelle vous vous situez. Selon des contraintes techniques, votre habitation peut se retrouver dans une autre zone que celle du voisin d’en face et ainsi occasionner un décalage (parfois de plusieurs mois) entre deux logements pourtant proches.

Crédit vidéo : Fibre 31

Au 30 juin, 20,8 millions foyers français étaient éligibles à une offre fibre sur les 30,7 millions attendus d’ici 2022, soit une hausse de 33% en un an. A titre d’exemple, 17 millions d’entre eux peuvent souscrire à un abonnement FTTH de Free et 19,3 millions à une offre d’Orange. Aujourd’hui, plus de 8 millions de français ont adopté la fibre optique. Pour rappel, l’objectif du déploiement est d’atteindre 80% de fibre optique en 2022, pour une généralisation sur le territoire à l’horizon 2025.