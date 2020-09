5G : Emmanuel Macron met les points sur les i et tacle les opposants

Le chef de l’Etat s’est montré catégorique hier devant des entreprises du numérique, il faut selon lui éradiquer le désinformation autour de la 5G. De quoi se moquer des 68 élus de gauche et écologistes opposés à son déploiement.

“La France est le pays des Lumières, c’est le pays de l’innovation (…) On va tordre le cou à toutes les fausses idées. Oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c’est le tournant de l’innovation”, a clarifié hier Emmanuel Macron devant une centaine de startuppers de la “French Tech” à l’Elysée.

Ce fut également l’occasion pour le Président de la République de se moquer des 68 élus écologistes et de gauche dont 11 maires de grandes villes, mais aussi Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, réclamant à l’unisson un moratoire sur la 5G jusqu’à l’été prochain. « J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish [communauté à l’écart de tout progrès et des influences du monde nldr], permette de régler les défis de l’écologie contemporaine » a ironisé à ce propos Emmanuel Macron. Le message est passé, la punchline aussi. C’est très mal embarqué pour le débat démocratique décentralisé voulu pour les élus.

Source : Les Echos