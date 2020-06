Clin d’oeil : “avec la fibre Free, cela va fuser dans votre foyer “

Des triporteurs sur une île bretonne pour annoncer l’arrivée des offre fibre de Free, l’opérateur peaufine sa stratégie de communication locale.

Qui a dit que la fibre de Free ne se démocratise pas au quatre coins de l’hexagone ? L’Île-aux-Moines, perle du Golfe du Morbihan ne dira pas le contraire. Dans un tweet très estival, le directeur général de Free, Thomas Reynaud annonce fièrement l’arrivée des offres FTTH de Free sur l’île bretonne.

Desservis par le réseau Rev@, les foyers de cette petite commune sont désormais éligibles à un abonnement fibre Freebox. Et quoi de mieux pour informer qu’un triporteur parcourant l’île affublé du message “avec la fibre Free, cela va fuser dans votre foyer “. Dans le même temps, une réunion d’information y a pris place vendredi dernier. Free continue ainsi de miser sur la publicité locale (sachets de pain et taxi par exemple) pour faire les yeux doux à la population et se montrer visible dans les zones où l’arrivée de ses offres fibre n’est pas forcément de notoriété publique.