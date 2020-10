Selon Thomas Reynaud, les offres d’Iliad/Free pour les entreprises seront une révolution au même titre que la Freebox et Free Mobile

Iliad/Free promet une nouvelle révolution, mais pour les entreprises cette fois-ci

Thomas Reynaud a accordé une interview au quotidien régional le Courrier Picard, dans laquelle il évoque principalement le déploiement de la fibre optique dans la Somme. Il a également été interrogé sur le prochains gros projets de l’opérateur, et le Directeur Général d’Iliad Free a indiqué : “Il y a vingt ans, on a révolutionné le marché du fixe en France, avec la Freebox ; il y a dix ans, nous avons aussi révolutionné le marché du mobile avec Free mobile, qui a permis aux Français de bénéficier de l’Internet mobile à un prix attractif. La prochaine révolution qu’on souhaite apporter, c’est dans le monde de l’entreprise”

Et de préciser : “C’est notre grande initiative stratégique des prochains mois. Nous allons venir sur le marché des entreprises, au moment de l’arrivée de la 5G. On va s’appuyer aussi sur notre réseau de fibre optique. Les PME et TPE françaises ont un retard en termes de digitalisation. “

Iliad/Free va donc proposer des offres fixe mais également mobile aux entreprises, sur un marché où les tarifs sont actuellement très élevés, en raison du peu de concurrence qui y règne, puisque le duopole Orange-SFR est ultra dominant.