Free déploie une nouvelle version de son application Freebox Connect sur iOS

La version bêta de Freebox Connect sur iOS bénéficie d’une nouvelle mise à jour. Plusieurs améliorations et corrections sont au programme.

Free met à jour Freebox Connect, l’application présentée en juillet dernier aux côtés de la Freebox Pop et permettant de gérer facilement le réseau Wi-Fi de la Freebox. C’est plus précisément la déclinaison iOS proposée en bêta via le canal TestFlight qui passe en version 1.1.2.

Les notes de version indiquent quelques améliorations et corrections. Côté améliorations, il y a tout d’abord la possibilité de copier les informations du Server, Player et Répéteur dans “Autres informations”, mais aussi l’ajout d’animations à différents endroits de l’application pour rendre son utilisation plus agréable. Les développeurs ont par ailleurs corrigé un bug empêchant le nom de la Freebox de se mettre à jour quand il était personnalisé et un bug empêchant l’accès à distance à sa Freebox suite à un changement de port.

Des tutoriels pour utiliser l’application Freebox Connect

Pour rappel, Univers Freebox vous a proposé des tutoriels Freebox Connect :

Un pour créer des règles de connexion pour chaque membre de votre foyer

Un autre pour gérer qui peut accéder ou non à votre Wi-Fi et planifier une coupure générale

Un autre pour partager sa connexion Wi-Fi en toute simplicité depuis l’application